Buurtbewoners Laren boos vanwege sluiting azc

Na een lange zoektocht in de regio opende azc Crailo in Laren in mei de deuren voor de opvang van maximaal zeshonderd vluchtelingen. Onlangs besloot het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) de opvang op korte termijn weer te sluiten, vanwege het gebrek aan nieuwe instroom.



De omwonenden die actief zijn als vrijwilligers in het azc zijn, zo valt te lezen in de brief met stomheid geslagen. ,,Een besluit dat naar onze mening ondoordacht en, gezien de voorgeschiedenis en problematiek, onbetamelijk is", schrijven de vrijwilligers aan Remkes. ,,Het is moeilijk te bevatten dat wij in onze bevoorrechte regio geen enkele plek bieden voor de opvang van asielzoekers. En dat de oorzaak niet ligt bij ons, maar bij de overheid."



Toenemen

De burgemeesters in de regio Gooi en Vechtstreek scharen zich achter het standpunt van de buurtbewoners. In een brief aan het COA pleiten zij voor het openhouden van de opvang. ,,Er bestaat zeer waarschijnlijk geen alternatief voor opvang mocht de vluchtelingenstroom onverhoopt toch weer toenemen", vrezen de burgemeesters van de zeven betrokken gemeenten.



Op dit moment wonen zo'n vijftig vluchtelingen in azc Crailo. Mocht de voorgenomen sluiting per 1 oktober doorgaan, dan moeten zij ergens anders naartoe.