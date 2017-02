Caelyn (2) stierf aan te laat opgemerkte verstopte drain

Het is een drama voor de ouders én voor het Elkerliek Ziekenhuis. De 2-jarige Caelyn der Kinderen, die werd geboren met een waterhoofd, stierf aan een verstopte drain die hersenvocht moest afvoeren. Dat werd te laat opgemerkt in het Elkerliek Ziekenhuis in Helmond.

Quote Ze had een achterstand, maar die begon ze in te lopen Dennis der Kinderen, vader ,,Het was een moeilijke zwangerschap", zegt vader Dennis. Na 22 weken bleek dat de foetus een waterhoofd had. Ouders Dennis en Rimke uit Helmond werden verwezen naar het Amalia Kinderziekenhuis, onderdeel van het Radboud Universitair Medisch Centrum in Nijmegen.



Daar kwam Caelyn na 36 weken zwangerschap met een keizersnede ter wereld. Dennis: ,,Ze deed het direct goed, ze kon plassen en drinken." Ze onderging enkele operaties die aansloegen. ,,Caelyn zou eerst maar een of twee jaar kunnen leven, maar nu kon ze naar een volwassen leven groeien. De artsen spraken van een medisch wonder."

Drain

Caelyn kreeg een drain in haar hoofd, net boven haar rechteroor, om het teveel aan hersenvocht af te voeren naar de buikholte. Het meisje groeide goed, leerde woordjes, kon langs de bank schuifelen. Dennis: ,,Ze had een achterstand, maar die begon ze in te lopen."

De drain leverde wel problemen op. Twee keer raakte het slangetje verstopt, een keer kreeg ze een infectie. Artsen in Nijmegen vertelden wat de signalen waren voor een verstopping: misselijkheid, hoofdpijn, suf worden.

Het is juni 2015. Caelyn, dan ruim twee jaar oud, moet hevig overgeven. Dennis: ,,Bij ons gingen alle alarmbellen af." De ouders deden wat hen was gezegd door de artsen in Nijmegen: direct naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, dus het Elkerliek. ,,Daar dachten ze aan een buikvirus. Ze werd opgenomen, mijn vrouw bleef bij haar."

Vertrouwen

Quote Ik vertrouwde op de dokters. Als die zeggen dat het een virus is, dan zal dat wel. Dat neem ik mijzelf nu kwalijk Dennis der Kinderen, vader De ouders wezen de artsen op de mogelijkheid van een verstopte drain, maar legden zich neer bij hun oordeel dat het een buikvirus was. Caelyn was daarvoor in het Elkerliek al een keer eerder behandeld, met dezelfde klachten. Dennis: ,,Ik vertrouwde op de dokters. Als die zeggen dat het een virus is, dan zal dat wel. Dat neem ik mijzelf nu kwalijk."



Het bleek geen virus, maar toch een verstopte drain. Dat werd zo laat vastgesteld, dat de peuter niet meer geholpen kon worden. Ze werd overgebracht naar het Amalia Ziekenhuis, waar ze op 17 juni 2015 overleed.

Onpeilbaar verdriet

Betty van de Walle, bestuursvoorzitter van het Elkerliek ziekenhuis, zegt in een verklaring: ,,Elke ouder die een kindje verliest, lijdt een onpeilbaar verdriet dat niet is na te voelen. Voor de familie is het een tragedie die diep in hun leven ingrijpt. Ook voor de medewerkers van het ziekenhuis, die zich met hart en ziel voor hun patiëntje hebben ingezet, is het overlijden een ingrijpende gebeurtenis die hen diep raakt."

De kwestie is gemeld aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Die oordeelde dat er geen maatregelen genomen hoeven te worden tegen het Elkerliek. Het dossier is gesloten. Het Elkerliek heeft maatregelen genomen om herhaling te voorkomen.