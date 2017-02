Clash op links: Rutte wil CDA en D66

Het debat mondde uit in een verhit schijngevecht over linkse samenwerking. VVD-lijsttrekker Mark Rutte wil daarbij het liefst een coalitie met CDA en/of D66. De twee beoogde partners wilden echter nog geen favoriete coalitiepartner aanwijzen. De linkse partijen kozen wel voor elkaar.



,,Na vandaag weet ik het zeker'', zei PvdA-lijsttrekker Asscher met een knipoog naar de hand die GroenLinks-voorman Jesse Klaver hem een paar minuten eerder reikte. Tijdens het debat deed Asscher echter ook een aanval door hem 'een tikje arrogant' te noemen. Volgens Klaver zou de PvdA de milieuplannen van GroenLinks vooral niet willen begrijpen.



De GroenLinkser heeft dan ook liever de SP. De partij van Emile Roemer is ook al de favoriet van 50PLUS, omdat zij beide de verhoging van de AOW-leeftijd willen terugdraaien. 50PLUS kreeg echter scherpe kritiek te incasseren op de AOW-plannen. SGP-lijsttrekker Kees van der Staaij zei verder 'bereid te zijn een minderheidskabinet' te vormen.



Ronde 1

De lijsttrekkers debatteerden in drietallen over stellingen die ze zelf hadden aangedragen. Rutte (VVD), Emile Roemer (SP en Kees van der Staaij (SGP) trapten af. Zij hadden het over de AOW-leeftijd en de NAVO.



Ronde 2

Sybrand Buma (CDA), Alexander Pechtold (D66) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) bespraken de dienstplicht, Trump en zelfdoding.



Ronde 3

In de laatste ronde namen Lodewijk Asscher (PvdA), Jesse Klaver (GroenLinks) en Henk Krol (50Plus) de handschoen op. Zij debatteerden over tegenstellingen in de samenleving en - net als tijdens de eerste ronde - de AOW-leeftijd.