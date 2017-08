Carillon Westertoren op hol geslagen

'Nederlander probeert 9-jarig meisje te verkrachten in Portugese supermarkt'

8:04 Een Nederlandse toerist zit in een Portugese cel na een poging tot verkrachting van een 9-jarig meisje. Dat meldt de krant Correio da Manhã. De man zou maandag hebben toegeslagen in een grote supermarkt van de keten E. Leclerc in de noordelijke stad Lamego.