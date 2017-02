Carnaval: alle optochten in kaart

Van de 656 optochten, 784 inclusief jeugdoptochten, vind je veruit de meeste in carnavalsprovincies Noord-Brabant (293, of 12 per 100.000 inwoners) en Limburg (274, of 25 per 100.000 inwoners), gevolgd door Gelderland (87) en Overijssel (48). Dat blijkt uit gegevens van optochtenkalender.nl , een site waar organisatoren onder meer carnavalsoptochten aanmelden.

Carnaval in het noorden

Niet alleen in zuidelijke plaatsen als Oeteldonk ('s-Hertogenbosch), Lampegat (Eindhoven) of Mestreech (Maastricht) wordt een optocht georganiseerd. De meest noordelijke optocht vindt plaats in het Groningse dorp Kloosterburen, dat tijdens carnaval beter bekend staat als Kronkeldörp. Ook in de Kop van Noord-Holland - denk aan Knarrenburg (Heerhugowaard) of Haringdonk (Enkhuizen), wordt het carnavalsfeest gevierd - net zoals in enkele dorpen rondom Emmen.