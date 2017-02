Carnaval in cijfers: vreemdgaan, geen drugs en meer dan 10 bier per dag

Het is een opvallend vaak gegeven antwoord (7,3 procent) op de vraag wat mensen het meest verliezen zijn tijdens carnaval. Op twee staat de portemonnee (6,7 procent) en de telefoon (4 procent). Carnavalskledingverkoper Feestkleding365.nl vroeg ruim 1400 carnavalsvierders naar hun ervaringen met het zuidelijke volksfeest. Uit alle antwoorden blijkt ook dat men het met carnaval niet zo nauw neemt met normen en waarden. Volgens het onderzoek zou ruim 10 procent van de feestvierders vreemdgaan. Het zijn vooral Brabantse mannen die de verleiding niet kunnen weerstaan. En een dagje ziek melden op het werk? Dat is ook niet uniek: ruim 8 procent weet vooraf al dat hij of zij zich minimaal één dag ziek gaat melden na afloop van carnaval. Carnavalsvierders onder de 25 melden zich in vergelijking met vijftigplussers ruim zes keer zo vaak ziek.

Bier

Wat doe ik aan?

De kledingkeuze tijdens carnaval verschilt per stad. Waar het voor echte Bosschenaren eigenlijk 'not done' is om je met carnaval enorm uit te dossen, is de verkleedoutfit in bijvoorbeeld Maastricht des te belangrijker.



Maar wie naar de resultaten van het onderzoek van de feestkledingverkoper kijkt, kan alleen maar concluderen dat het niet echt uitmaakt wat je aandoet. Ruim 40 procent geeft namelijk aan dat 'het niet gek genoeg kan'. Vrouwen die dit jaar verkleed willen als een blote zeemeermin moeten hun keuze wel nog eens overwegen: 16,6 procent vindt dat een te blote outfit écht niet kan.