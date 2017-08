'Cassettebandjes zijn het nieuwe vinyl'

Een tweede leven voor de 'ouderwetse' cassette. Dat is wat Thomas Baur voor ogen heeft met De Bandjesfabriek . De 36-jarige Lochemer is de nieuwe eigenaar van de enige cassettefabriek in de Benelux: Duplicase in Wierden. ,,De cassette is het nieuwe vinyl."

De hele dag heeft Thomas aan de lijn gehangen met radiostations, kranten en andere media die benieuwd zijn naar het verhaal achter de enige fabrikant van cassettebandjes in de Benelux. Het is dan ook een bijzonder ambacht, waarin Wierdenaar Kees van Dorth al jaren werkzaam is. Thomas kwam Van Dorth op het spoor door een interview in de VPRO-gids.



,,Ik ben zelf al jaren actief in de vintage-audio zoals dat dan heet, als restaurateur van oude geluidssystemen uit de jaren '70. Ik las het interview met Kees, waarin hij zei dat hij de zaak wilde verkopen en geïnteresseerden zich konden melden. Dus dat heb ik dan ook gedaan. Na een belletje was het binnen drie weken voor elkaar."

Opleving

Quote Het is een fysieke handeling, je moet er echt mee bezig. Klepje opendoen, cassette in het deck. En daarna weer omdraaien Thomas Baur Voor Wierdenaar Kees van Dorth is dit het ideale moment om zijn cassettebandjesfabriek over te dragen. ,,Ik ben 58, heb als zzp-er nog een cd-fabriekje en ben op dit moment heel druk met de plannen voor een zonnepark. Bovendien is er op dit moment weer een leuke opleving in de belangstelling voor cassettebandjes. Tot nu toe maakte ik er maar een paar duizend per jaar, nu zo’n 15.000.”

Duplicase is gespecialiseerd in maatwerk, bespeelde bandjes van met name rockbands die fans en recensenten iets tastbaars in de handen willen drukken. Met een bandje van bijvoorbeeld twee keer twaalf of twee keer 24 minuten.

Baur is van plan om de cassette naar een nieuwe generatie te brengen. Via Facebook wil hij pro-actief op zoek naar artiesten, die misschien belang hebben bij hun album op cassette: ,,Je merkt dat er een grote groep muziekliefhebbers is die zich afzet van de digitale media. Zoals een paar jaar terug de vinyl weer helemaal terugkwam, komt de cassette dat nu ook. En de audiokwaliteit is ook nog eens beter."

Kees van Dorth tussen de tapeloaders in Wierden.

Fysieke handeling

Quote Want vergis je niet, het bandje mag dan hier niks voorstellen, maar in Rusland, Spanje, Italië, Afrika, Zuid-Amerika en Azië is de cas­set­te­re­cor­der nog steeds heel populair Kees van Dorth Voor de leek: een cassettebandje kun je aan twee kanten afspelen. ,,Natuurlijk kun je muziek tegenwoordig streamen”, zegt Van Dorth, ,,maar wat is er leuker dan een cassettebandje in je handen met daarbij een code om de songs te streamen. Doen we ook.” Thomas Baur herkent die charme van het ouderwetse cassettebandje: ,,Het is een fysieke handeling, je moet er echt mee bezig. Klepje opendoen, cassette in het deck. En daarna weer omdraaien. Via Spotify heb je met drie muiskliks alle muziek ter wereld tot je beschikking. Voor veel mensen is dat te makkelijk. Het moet een beleving zijn."

Grote markt

Van Dorth heeft zijn opvolger maanden ingewerkt. De overdracht van de machines is volgende maand. Verder details over de deal blijven geheim. ,,Maar het gaat zeker niet om tonnen, ik ben maar een zzp-er."



Van Dorth vindt het een mooie gedachte, na dertig jaar een jonge opvolger voor zijn bandjesproductie te hebben. ,,Want vergis je niet, het bandje mag dan hier niks voorstellen, maar in Rusland, Spanje, Italië, Afrika, Zuid-Amerika en Azië is de cassetterecorder nog steeds heel populair.”