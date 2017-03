Cavusoglu komt toch naar Nederland

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken laat zich niet tegenhouden en komt vandaag toch naar Nederland. Ondanks een dringende oproep van zijn Nederlandse collega Koenders zal Mevlüt Cavusoglu hier spreken over het naderende referendum in Turkije.

Koenders liet de Turkse minister vrijdag nog telefonisch weten dat hij 'niet welkom' is om in Nederland campagne te voeren. Maar Cavusoglu komt toch, zegt het Nederlandse campagneteam van zijn AK-partij. ,,Hij wil laten zien dat hij zich niet laat tegenhouden,'' zegt Mustafa Aslan van het campagneteam. ,,Hij heeft ons vrijdag definitief opdracht gegeven een locatie te regelen.''

Die locatie blijft vooralsnog onduidelijk: de organisatie heeft de afgelopen dagen naar eigen zeggen tientallen gelegenheden benaderd, maar niemand bereid gevonden om de bijeenkomst te huisvesten. ,,Als het echt niet lukt, doen we het gewoon op een privélocatie,'' zegt Aslan. ,,Of desnoods spreekt hij op het vliegveld en vertrekt hij meteen weer. Het belangrijkste is dat hij zich laat zien.'' De bijeenkomst zou oorspronkelijk plaats vinden in Rotterdam, maar burgemeester Aboutaleb verbood dat eerder deze week. Hij zegt te vrezen voor spanningen.

Campagne

Ook premier Rutte maakte deze week duidelijk niet blij te zijn met de komst van de Turkse minister. ,,We zitten er niet op te wachten,'' aldus de premier. Het kabinet vindt niet dat Turkse kabinetsleden campagne horen te voeren in Nederland, mede vanwege de aard er van. Turkije stemt in april over een voorgenomen grondwetswijziging, die meer macht geeft aan de president.

Ook Oostenrijk worden bijeenkomsten met Turkse politici afgelast. Optredens van politici in Linz, Herzogenburg en Hörbranz gaan niet door terwijl in Wiener Neustadt de gemeente een manier zoekt om een stokje te steken voor een bijeenkomst zondag.

Bijeenkomsten

De Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken verklaarde dinsdag dat hij aan een aanpassing van de wet werkt zodat het mogelijk wordt bepaalde bijeenkomsten met buitenlandse politici te verbieden.

In Linz heeft de zaaleigenaar waar een bijeenkomst zou worden gehouden, de boel afgelast. In de plaats Hörbranz bij de Duitse grens bleek de bijeenkomst ten onrechte als een boekpresentatie te zijn aangemeld waarna de gemeente het evenement verbood. Wiener Neustadt denkt aan een beroep op de brandvoorschriften om een optreden tegen te houden.

De Turkse kieswet van 2008 verbiedt expliciet het campagne voeren voor verkiezingen in het buitenland of vanuit Turkse ambassades en consulaten in het buitenland. Wat de AK partij doet, en ook de tegenstanders van de grondwetswijziging om Erdogan meer macht te geven, duist in tegen wetsartikel 94/A.