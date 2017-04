CBS: vooral autochtoon somber over integratie

Nederland is zeer zeker geen kruitvat dat elk moment kan ontploffen, stelt demograaf Jan Latten van het CBS. Nederland is aan het veranderen. Bevolkingscijfers laten dat al langer zien. Migratie is de voornaamste reden dat het aantal inwoners stijgt.



,,Sommige mensen voelen dat als een bedreiging. Maar elke ontwikkeling brengt spanningen met zich mee. Dat is ook in een gezin zo als de kinderen in de puberteit komen. Dan piept en kraakt het even. Zo is dat ook in de samenleving”, verklaart Latten de gevoelens over spanningen tussen bevolkingsgroepen.