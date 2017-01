Celstraf voor vrouw die tonnen stal van bazen

Klaagt leerling over pesters? Wuif het niet weg!

13:31 Zegt je kind dat het gepest wordt in de klas? Neem het dan serieus. Want ook al valt het pesten in de ogen van ouders, leerkrachten en klasgenoten best mee, er is klaarblijkelijk wel wat aan de hand. Dat stelt Beau Oldenburg die morgen op het onderwerp promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen.