160 medewerkers NS naar werkoverleg in Utrecht

Van mishandeling en ontucht verdachte vader naar Pieter Baan Centrum

14:06 Henk K. (57) uit Bunschoten mag zijn proces niet in vrijheid afwachten. Ook laat de rechtbank in Utrecht hem voor observatie opnemen in het Pieter Baan Centrum. K., vader van negentien kinderen, zou thuis een schrikbewind hebben gevoerd: het Openbaar Ministerie verdenkt hem o.a. van pogingen tot doodslag op zijn zoons, mishandeling en vrijheidsberoving van zijn kinderen en ontucht met een van zijn dochters.