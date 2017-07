Chaos in bajes: gevangenen krijgen vaker sleutel eigen cel

Rustige herdenking mislukte Turkse staatsgreep in Apeldoorn

11 juli Turkse Nederlanders hebben vanavond in Apeldoorn de mislukte staatsgreep in Turkije van vorig jaar herdacht. De bijeenkomst in theater Orpheus in Apeldoorn is rustig verlopen. Zaterdag is het precies een jaar geleden dat het leger tevergeefs de macht wilde grijpen in het land van president Recep Tayyip Erdogan.