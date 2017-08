Charlottesville gaat over onze beschaving, die loopt gevaar

ColumnÖzcan Akyol schrijft drie keer per week over wat hem bezighoudt.

Omdat wij ons in Nederland heel goed andermans problemen kunnen toe-eigenen, duurde het niet lang eer de verschrikkelijke vertoning in Charlottesville, waar uitgesproken racisten en antisemieten een huiveringwekkende betoging hadden georganiseerd, voor de nodige polemiek zorgde, of althans: er werd een poging gedaan om de manifestatie te duiden.

Deze keer was het terecht dat de overzeese demonstratie bij ons voor veel reuring zorgde, want laten we wel wezen: de skinheads, Blut und Boden-verheerlijkers en chronische moslimhaters zijn ook onder ons.

Het enige verschil is dat zij zich hier niet zó openlijk durven te uiten als hun Amerikaanse geestverwanten, van wie sommigen zelfs onomwonden een Hitlergroet brachten.

Bij ons riepen sommige zelfbenoemde rechtse duiders dat de tegendemonstraties minstens zo erg waren, lood om oud ijzer, want zij gebruikten immers óók geweld – weliswaar om de nazi’s te bestrijden, maar dat maakt allemaal niets uit. Geweld is gewoon not done, of zoiets.

Een open discussie, met verschillende geluiden, is gezond voor een democratie, want op die manier houden we elkaar scherp en zorgen we voor voortschrijdend inzicht. Maar als er nog steeds mensen zijn die na de nazi-betoging van afgelopen weekend nuances willen aanbrengen, diskwalificeren zij zichzelf van verdere deelname aan debatten.

Er mankeert namelijk iets aan het moreel kompas van iemand die het beestachtige wangedrag van enge nationalisten wil bagatelliseren door te wijzen naar hun tegenstanders. Een nazi dient te allen tijde te worden bestreden – in woord en daad. Omdat dappere soldaten ruim zeventig jaar geleden voor onze vrijheid hebben gevochten, kregen we onze soevereiniteit weer terug, en iedereen werd gelijk voor de wet.

Het spijt me voor deze kinderlijke geschiedenisles, maar het lijkt erop dat veel Nederlanders deze duistere historie zijn vergeten, omdat ze vanuit kwaadaardige opportunistische overwegingen witte supremacisten een hand boven het hoofd willen houden.

Wie de afgelopen jaren Islamitische Staat terecht heeft bevochten, maar nu wel de andere kant opkijkt terwijl witte extremisten burgers van hetzelfde land dehumaniseren, is geen knip voor de neus waard en dient zichzelf te onderwerpen aan zelfonderzoek.