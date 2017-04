Chemie heeft vrij spel door onkunde en gebrek aan regels

De dag is wel eens beter begonnen bij Chemours. Het chemiebedrijf in Dordrecht kreeg gisteren te horen dat het de lozing van de omstreden stof GenX moet terugbrengen van 6.400 kilo naar 2.035 kilo per jaar. En dat betekent dat de productie van Teflon, de stof waarmee Chemours in Dordrecht haar geld verdient, fors moet worden teruggeschroefd. Of dat bedrijfseconomisch nog rendabel is? ,,Dat is nu de vraag'', zegt Jeroen Bruning van Chemours. ,,Dat is iets wat ons nu allemaal bezighoudt bij Chemours.''



De provincie draait de duimschroeven aan, op dringend verzoek van het regionale drinkwaterbedrijf, dat vorige week stelde dat de kwaliteit van het drinkwater in gevaar kan komen. Maar is het probleem daarmee opgelost? Nee, blijkt uit een rondgang langs deskundigen en betrokkenen. De chemische sector loost elke dag veel meer stoffen in het water en de lucht, waarvan we niet precies weten wat ze met de volksgezondheid doen.



,,Het is een treurige situatie'', zegt Jacob de Boer, hoogleraar milieuchemie en toxicologie aan de VU. ,,Bedrijven werken met allerlei stoffen waarvan de effecten onduidelijk zijn, en wij lopen er als wetenschap achteraan. De zaak rond Dupont en Chemours moet een voorbeeldfunctie krijgen, het is veel groter dan deze kwestie alleen.''