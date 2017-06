'Chemours trekt zich niets aan van gezondheid van mensen en milieu'

Live twitter Vader en zusje Meisje van Nulde doen dringend beroep op rechtbank

13:47 Vader Martin Huisman en zijn dochter Rochelle (19) hebben in een brief een dringend beroep gedaan op de rechtbank om spreekrecht te krijgen. De rechter neemt vandaag een besluit over de tbs-verlenging van dader Mike J., die veroordeeld is voor het doden van de Dordtse kleuter Rowena Rikkers. De nabestaanden van het zogenoemde Meisje van Nulde hopen vandaag hun zegje te mogen doen.