Christelijke scholen zwakken paasviering af

'Explosief' in busje Geldrop blijkt oefenobject defensie

0:10 Aan het Bogardeind in Geldrop is dinsdagavond een verdacht voorwerp aangetroffen in een bestelbusje dat eigenaar Brian van de Koevering net had gekocht. Uit onderzoek van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie bleek dat het om een dummy ging, een niet van echt te onderscheiden oefenobject.