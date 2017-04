Circus Renz herstelt modderpoel in Haarlems park niet

Gevangene weer in de fout na poging tot moord

17:18 Een 31-jarige man die in Vught een celstraf uitzit voor poging tot moord, is vandaag in zijn cel aangehouden voor een nieuwe poging tot moord. Justitie verdenkt de man ervan dat hij een 52-jarige medegevangene heeft aangevallen met een aardappelschilmes. Slechts door snel ingrijpen van het personeel en andere gevangen bleven de verwondingen van het slachtoffer beperkt, stelt het Openbaar Ministerie (OM).