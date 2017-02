Club overweegt weggestuurde jongetjes weer welkom te heten

Verplichting

Het is bij de club, Bladella, een verplichting voor de jeugd om voor minimaal 25 euro aan loten te verkopen. Omroep Brabant sprak met de moeder van één van de jongens. Hij had niet de gewenste 25, maar tien lootjes à 1 euro verkocht. Toen bleek dat het 10-jarige voetballertje dat bedrag niet had gehaald, eiste de club dat hij alsnog vijftien euro extra zou overmaken. Zijn moeder Maaike weigerde dit, waarop zij per brief de melding kreeg dat haar zoon wordt geroyeerd als lid van Bladella. Volgens de brief is het jongetje ook niet meer speelgerechtigd bij de KNVB.



Tegen Omroep Brabant zegt moeder Maaike Rietveld: ,,De meeste ouders betalen gewoon om geen gezeur te hebben. Maar ik vind dat je als club blij moet zijn met elke euro. Nu komt het op mij over alsof hij een zwaar misdrijf heeft gepleegd.''



Het voorval is het jongetje niet in de koude kleren gaan zitten, vertelt ze verder. ,,Hij heeft twee dagen hoofdpijn gehad en moeten overgeven.'' Ze weet nog niet of hij naar een andere club gaat. ,,Hij heeft door het hele gebeuren even geen zin om te voetballen.”