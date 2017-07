COA in gesprek met boze Nijmeegse burgemeester

Nijmegen heeft volgens Bruls op dit moment te maken met zo'n twintig mannen en vrouwen van tussen de twintig en dertig jaar uit Marokko en Algerije, die sinds april in de stad zijn. Ze zouden zich bezighouden met zakkenrollen, het verkopen van gestolen goederen in het azc en het plegen van diefstallen op bestelling. Hoewel het COA de helft van de groep weer overplaatste heeft de politie een aantal van hen alweer in Nijmegen gezien, stelt Bruls.

COA-bestuursvoorzitter Gerard Bakker nam nadien telefonisch contact op met Bruls en maakte de afspraak om elkaar morgen te ontmoeten om verder te praten over de situatie. Bakker is het met de burgemeester eens dat asociaal of crimineel gedrag op of rond een opvanglocatie niet mag worden getolereerd.