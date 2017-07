'COA pompt criminele asielzoekers rond'

Bruls noemt de situatie vandaag ,,onacceptabel'' in een brief aan minister Stef Blok en staatssecretaris Klaas Dijkhoff van Justitie. ,,Door het rondpompen wordt het negatieve gedrag niet alleen in stand gehouden maar in zekere zin ook nog gefaciliteerd en kunnen deze lieden hun gang blijven gaan'', aldus de boze Bruls. Hij gaat vanaf dinsdag niet meer akkoord met het in Nijmegen plaatsen van asielzoekers van wie bekend is dat ze overlast hebben veroorzaakt. ,,U moet voor deze categorie een andere oplossing zoeken."