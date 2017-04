Code geel vanwege mist in zuiden van het land

De mist klaart in de loop van de ochtend op en maakt op veel plaatsen ruimte voor de zon, weet Weeronline. Vanmiddag blijven een aantal stapelwolken in het binnenland hangen, maar het blijft droog. Op veel plaatsen wordt het 14 graden, aan zee blijft het dankzij een frisse zeewind 11 graden. Vanavond en vannacht wordt het helder en koelt het af naar 0 tot 4 graden in het binnenland. Aan zee blijft het 5 tot 8 graden.



Morgen schijnt de zon vooral in de kustprovincies flink. In het binnenland zijn er opnieuw stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 16 of 17 graden in het binnenland, aan de kustprovincies blijft het een paar graden koeler.