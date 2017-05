Columnist Eus in Turkije belaagd door woedende menigte

Samen met een Nederlandse cameraploeg trok de zoon van in Turkije geboren ouders de afgelopen weken langs verschillende plaatsen in Turkije om daar familieleden van hem op te zoeken. Aan de hand van hun verhalen schetst Akyol in de vijfdelige NTR-documentairereeks De neven van Eus vanaf 28 mei een beeld van de stormachtige ontwikkelingen in de Turkse samenleving.



Kayseri, een conservatieve stad in het hart van het land, vormde de laatste stop voor Akyol en zijn crew die overal in het land gevolgd werden door (geheime) politie. Tijdens de opnames voor het programma kwamen de verhoudingen tussen Nederland en Turkije stevig onder druk te staan door de uitzetting van een Turkse minister die in Rotterdam campagne wilde voeren voor het referendum in haar thuisland en de daaropvolgende rellen.