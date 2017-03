Commissaris van Koning in Drenthe boos afgetreden na vriendjespolitiek

De commissaris van de Koning in Drenthe is na een rel over een omstreden opdracht aan zijn eigen schoonzus opgestapt. De PvdA'er Jacques Tichelaar ontkende eerder nog zijn familielid bewust voor te hebben getrokken, maar ging vandaag door het stof en vertrok. Hij meent dat hij niet voldoende vertrouwen meer heeft.

Tichelaar had het bedrijf van zijn schoonzus aangedragen voor een opdracht voor renovatie in het monumentale Huize Tetrode in Assen. Op zaterdag ontkende hij dat nog, maar later moest hij in een brief aan Provinciale Staten toegeven dat hij de firma van zijn schoonzus had genoemd. Zij ontving in totaal ruim 3000 euro voor de klus.

Aangeslagen

Tichelaar moest zich vandaag verantwoorden tijdens een spoeddebat in de Provinciale Staten. ,,Ik ben aangeslagen maar niet verslagen'', zei hij in een emotioneel betoog. ,,Ik wil leren van mijn fouten en me inzetten voor vertrouwen maar dat kost tijd. Ik bied u dan ook mijn nederige excuses dubbel en dwars aan. Ik had nooit, maar dan ook nooit, de naam van het bedrijf van mijn schoonzus moeten noemen.''

Quote Ik bied u mijn nederige excuses dubbel en dwars aan Jacques Tichelaar

De PvdA'er zegde beterschap toe en beloofde dilemma's in de toekomst te delen om hem te behoeden voor nieuwe misstappen. Tijdens een lange schorsing van het debat werkte nagenoeg de volledige oppositie aan een motie van wantrouwen, maar ook binnen de coalitie was het vertrouwen al weg. De grootste coalitiepartij VVD liet Tichelaar in de pauze weten dat er geen vertrouwen meer was omdat de integriteitscode was geschonden, zei fractievoorzitter Willemien Meeuwissen.

Bij coalitiefractie CDA was het vertrouwen eveneens weg, reageerde Riëtte Wollerich na afloop. En zelfs binnen de PvdA was de hoop op verbetering zoek, zei fractievoorzitter Roellie Goettsch. Voor zover zij weet heeft de PvdA-partijtop geen druk uitgeoefend op Tichelaar.

Boos

In het spoeddebat trok Tichelaar weliswaar het boetekleed aan, maar ging hij later alsnog de confrontatie aan in de discussie en werd hij boos na diverse aantijgingen. Hij liet het vanwege alle signalen niet tot een stemming komen en trok zijn conclusies direct na de schorsing. Hij zegt te kiezen voor zijn gezin en zijn gezondheid en verliet zonder commentaar het provinciehuis.

De PvdA'er was sinds 2009 commissaris in Drenthe. Hij werd in 2013 ook al op de vingers getikt voor een andere zaak. Tichelaar had toen bemiddeld in een conflict tussen de gemeente Coevorden en een horecaondernemer, die zijn zwager was.

Quote Drenthe verdient een commissaris die het vertrouwen van iedereen geniet' Mark Rutte

PvdA-lijsttrekker Lodewijk Asscher vindt het besluit van de commissaris van de Koning in Drenthe om af te treden 'verstandig'. Verder wilde Asscher niets over de kwestie-Tichelaar kwijt. Premier Mark Rutte liet weten dat hij het besluit van Tichelaar respecteert. ,,Drenthe verdient een commissaris die het vertrouwen van iedereen geniet'',aldus Rutte. ,,Ik heb goede herinneringen aan de samenwerking met Tichelaar, in zijn tijd als Kamerlid en de bijna acht jaar dat hij als commissaris opkwam voor de belangen van Drenthe."