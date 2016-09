Compensatie gasbeving daalt ook neer in stad Groningen

Verreweg de meeste claims uit de hoofdstad van Groningen werden tot nu toe door de NAM terzijde geschoven. Gedupeerden kunnen echter sinds mei bezwaar maken bij de arbiter aardbevingszaken. Hoewel ook deze rechter meent dat er in deze specifieke zaak geen hard bewijs is voor het verband tussen de gasbevingen en de schade, meent hij desondanks dat het vermoeden zo sterk is dat een vergoeding op zijn plaats is. In het vonnis valt te lezen dat het 'onder omstandigheden gerechtvaardigd is om een bewijsvermoeden te hanteren'.



Schade

Het slachtoffer uit de stad Groningen heeft naar eigen zeggen achtduizend euro schade aan zijn huis. De NAM moet van de rechter in redelijkheid een deel van dat bedrag uitkeren. Het gaat niet om het volledige bedrag omdat een deel van de schade kan zijn ontstaan toen de bewoner nog niet in het huis woonde.



De stad Groningen ligt normaal gesproken buiten het aardbevingsgebied. Enkele grote bevingen in de buurt hebben echter ook in de stad gevolgen gehad. Zo zijn er panden van de universiteit beschadigd en waarschuwde het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) al voor de risico's van schade aan gevoelige medische apparatuur. Een 20-jarige student uit de stad Groningen diende een schadeclaim in omdat hij door een vallende steen werd geraakt. Hij stond op het balkon van zijn woning toen een deel van het balkon boven hem naar beneden kwam. Hij liep een hersenschudding op.



Provincie

Het aantal mensen in de provincie Groningen dat woont in een huis met schade die is erkend als aardbevingsschade, is inmiddels opgelopen tot 100.000. Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen, de GGD en de gemeente Groningen. Een kwart van de gedupeerden heeft meer dan één keer schade gehad.



Op maandag 2 mei 2016 zijn vier arbiters aardbevingsschade gestart. Op 1 juni 2016 kwam daar een vijfde bij. Deze arbiters zijn allemaal oud-rechter en zijn voor deze functie voorgedragen door de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak. De rechters hebben inmiddels 39 zaken uit de provincie bekeken, waarvan ze in 34 gevallen hebben geoordeeld dat er een recht op schadevergoeding is.