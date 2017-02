Consumentenbond: Verlenging Vinkje onbespreekbaar

De vinkjes staan niet alleen op gezonde producten, maar ook op bijvoorbeeld mierzoete popcorn en chocolademelk. In dat geval is de verpakking met het vinkje in de eigen categorie de beste keuze, maar is het product niet per se zonder suiker, vet of zout. Daarbij komt dat fabrikanten die niet meedoen met het dure logo, toch een gezond product kunnen bieden.