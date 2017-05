Controle camping Fort Oranje: mogelijk mensenhandel en prostitutie

Bij een grote controleactie op camping Fort Oranje in Rijsbergen zijn illegale activiteiten vastgesteld. Zo was meerdere keren sprake van illegale bewoning en zijn er sterke vermoedens dat sommige bewoners van het park zich bezighouden met mensenhandel en illegale prostitutie.

Dat laat de gemeente Zundert in een korte reactie aan BN DeStem weten. De definitieve resultaten van de controle worden op een later moment verwacht. Welke maatregelen de gemeente gaat nemen, kon een woordvoerder vrijdag nog niet zeggen.

Vijftig controleurs

Camping Fort Oranje werd woensdag overspoeld door ambtenaren van de afdeling Bouw en Woningtoezicht. Liefst vijftig controleurs had de gemeente Zundert (die zelf maar over twee toezichthouders beschikt) bij andere gemeenten in de regio opgetrommeld om alle 600 caravans op de camping onder de loep te kunnen nemen.

Het is de eerste keer dat bij een controle op de camping zoveel ambtenaren van bouw- en woningtoezicht worden ingezet. Op zo'n beetje alles werd, onder het toeziend oog van de politie, gecontroleerd. Is er geen sprake van vocht in de caravans? Hoe staat het met de ventilatie? Met de brandveiligheid en deugt de gasaansluiting wel?

Volledig scherm Grootscheepse bouwcontrole op Fort Oranje © Peter Ullenbroeck

Eerst een waarschuwing

Quote Alleen bij excessen grijpen we direct in Koos van der Spek, leider controle Dat zo'n actie nodig was, bewees de recent uitgezonden serie van SBS6 Fort Oranje, camping of krottenwijk?, waarin de erbarmelijke huisvesting van veel bewoners feilloos werd vastgelegd. ,,Maar'', bezweert Koos van der Spek, leider van de controle, ,,dat is echt niet de reden dat we dit nu op zo'n grote schaal doen. Het is gewoon nodig, dat wisten we ook al voor de tv-serie.''

De instructies die de controleurs hebben meegekregen, zijn duidelijk. Bij gebleken mankementen volgt in eerste instantie een waarschuwing. ,,Alleen bij excessen grijpen we direct in'', weet Van der Spek. ,,Dan ontruimen we de caravan en moet de eigenaar van de camping ervoor zorgen dat de bewoners ergens anders ondergebracht worden. En anders doen wij het wel. Op zijn kosten.''

Bulgaars gezin

In een stacaravan blijkt niet alleen een Bulgaarse man te wonen, maar ook vier kinderen, twee jongens en twee meisjes in de leeftijd van 10 tot 12 jaar. Omdat de man geen woord Engels spreekt, wordt telefonisch de hulp van een tolk ingeroepen. Hij blijkt de oppas te zijn, de vader is de hele dag aan het werk en komt pas vanavond weer terug, luidt zijn verhaal.