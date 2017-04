Corporaties verdubbelen bouw sociale huurwoningen

In de vandaag gepresenteerde woonagenda van Aedes staat ook dat sociale huurwoningen energiezuiniger zullen worden. Dat betekent onder meer dat investeringen in zonnepanelen, warmtenetaansluitingen en woningisolatie zullen worden versneld. Het is de bedoeling dat de huizen en appartementen in de sociale sector in 2050 allemaal CO2-neutraal zijn.