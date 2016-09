CPB: begrotingstekort valt hóger uit

Dat blijkt uit de Macro Economische Verkenning (MEV), de financiële bijsluiter bij de Miljoenennota, die deze krant heeft ingezien. Het verschil is pikant, omdat het kabinet tegelijkertijd 1,5 miljard euro uittrekt om extra te investeren in onder meer veiligheid, zorg en onderwijs.



Het CPB waarschuwt daarnaast omfloerst voor problemen met de Europese Commissie, omdat Nederland de aanbevelingen uit Brussel niet helemaal naleeft. ,,De verbetering van het structurele saldo is kleiner dan de begrotingsopdracht", constateert het CPB. Ook wijst het bureau erop dat de Nederlandse overheidsuitgaven meer toenemen dan de bedoeling is.



De staatsschuld daalt komend jaar naar 61,8 procent van het bruto binnenlands product, terwijl de economische groei uitkomt op 1,7 procent. Het houdbaarheidssaldo, dat meet in hoeverre de verzorgingsstaat op zeer lange termijn betaalbaar blijft, daalt van 0,7 naar 0,4 procent. Dit komt voor een belangrijk deel door de extra uitgaven die het kabinet doet. De werkloosheid komt in 2017 uit op 555.000 mensen zonder baan.



Koopkracht

Uit de Prinsjesdagstukken blijkt ook hoe het kabinet het dreigende koopkrachtverlies voor ouderen en minima heeft gerepareerd. In de begroting is daarvoor in totaal 1,1 miljard euro verschoven. De bulk daarvan, 570 miljoen euro, gaat naar de huurtoeslag. Verder is er 460 miljoen voor de algemene heffingskorting, 360 miljoen voor de ouderenkorting en 130 miljoen voor het kindgebonden budget.



Dekking is gevonden door de maximale arbeidskorting te verlagen. Daarnaast komen minder mensen in aanmerking voor de - tegelijkertijd hogere - zorgtoeslag en gaat de derde schijf in de inkomstenbelasting iets omhoog.