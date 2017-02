CSI achter de tralies

Waar veel gevangenen meewarig worden aangekeken, lukt het P. langzaam maar zeker anderen ervan te overtuigen dat hij niet schuldig is aan moord. ,,Ik ben een boef, maar dit heb ik niet gedaan.''

Logo Volledig scherm Remond P. © AD Elke nacht wordt Remond P. een keer of vier wakker in zijn cel. Dan steekt de bonkige 49-jarige Voorburger een sigaret op, staart hij naar de muren, of grijpt een blocnote om zijn laatste gedachten op te schrijven. Zelfs midden in de nacht, als het doodstil is, is het in zijn hoofd rumoerig. Dan is hij met zijn zaak bezig. Zo gaat het 24 uur per dag, zeven dagen per week.

Julietbende

Het is een heel ander leven dan voorheen, toen P. als lid van de beruchte Brabantse Julietbende een lucratieve xtc-handel had en andere criminelen van hun drugs beroofde. Bij de ripdeals werden slachtoffers ontvoerd, gemarteld ook. P. was oppermachtig. Nu is het anders. Als je alle dossiers die hij bestudeert in zijn cel van 1,70 bij 3 meter zou zetten, blijft er geen ruimte over om te lopen. Daarom is hij zo blij met zijn laptop, waar gigabytes aan rapporten en verslagen in zijn opgeslagen. Hij bekijkt ze net zolang tot hij zijn onschuld kan aantonen.

Ja, hij is altijd een boef geweest. De straf die hij eerder kreeg, heeft P. zonder morren geaccepteerd. Maar 15 jaar zitten voor iets wat hij niet heeft gedaan? Dat vertikt hij. Strijdend voor zijn onschuld werd de beroepscrimineel een dna-expert. Genetisch materiaal is voor hem een obsessie. Als hij tv kijkt, is het naar CSI of forensische documentaires van Discovery Channel, in de hoop iets nieuws te leren.

Quote Ik ben een boef, maar dit heb ik niet gedaan Remond P.

Tientallen brieven heeft hij geschreven, aan forensisch artsen, KNO-artsen en professoren. Honderden vragen heeft hij ze gesteld. Hoeveel dna verspreid je als je niest? Hoe makkelijk kan dna via een derde worden overgedragen? 'Met vriendelijke groet,' ondertekent hij zijn keurige schrijfsels.

Sleutelrol

De vragen die P. stelt, spelen een sleutelrol in de zaak rond vastgoedhandelaar Victor 't Hooft, die op 7 november 2007 in zijn huis aan de Bezuidenhoutseweg in Den Haag wordt doodgeschoten. Zijn vrouw Emmy is ooggetuige van de moord. Ze ziet een gemaskerde man worstelen met haar echtgenoot. Een wapen gaat af. Dan ligt 't Hooft stil op de grond, in een plas bloed.

Op het moordwapen, dat later wordt gevonden, zitten dna-mengprofielen. Deeltjes ervan komen overeen met dat van de beruchte Remond P. Volgens het NFI is de kans één op een miljard dat het níet zijn dna is op het wapen, de kogel en de geluiddemper. Toch veroordeelt de rechtbank P. in 2009 niet. Het pistool kán zijn gestolen, zoals hij beweert. Op de jas van het slachtoffer gevonden dna kan zijn overgedragen via Emmy 't Hooft, die enkele minuten na P. had afgerekend bij hetzelfde Texaco tankstation in Den Haag. Remond had geniest, pal boven de toonbank. Hij was cokeverslaafd, had een ontstoken neus. Hoeveel dna kan via de handen van de echtgenote op de jas van 't Hooft zijn terechtgekomen?

Slotsom

Als de zaak in 2011 wordt overgedaan, komt het gerechtshof tot een andere slotsom. Het ziet in P. de man die Victor 't Hooft in koelen bloede heeft afgeknald, puur voor het geld. Remond is niet in de rechtszaal aanwezig als de rechtbank hem tot vijftien jaar cel veroordeelt. Hij heeft besloten de uitspraak niet af te wachten.

Als justitie hem op de nationale opsporingslijst zet, heeft P. een metamorfose ondergaan. Zijn haar is zwartgeverfd, borsthaar incluis, hij draagt dan een klein ringbaardje. De opvallende tatoeages op zijn arm heeft hij laten overzetten, zodat zelfs zijn beste vrienden hem niet meer herkennen. Onder het oog van de politie weet hij zich uit de voeten te maken, liggend in een auto. Zijn ogen glimmen als hij weer aan dat avontuur denkt. Lachen toch, zo de pleiterik maken.

Hoe die politie hem uiteindelijk toch weet te traceren, rijdend op de A12, snapt hij nog steeds niet. P. geeft meer gas, wil die auto met dat zwaailicht afschudden, maar verliest op de Maanweg in Den Haag de macht over het stuur. Hij springt uit zijn auto en ziet een gewapende agent op zich afkomen. Het doet hem denken aan zijn tijd in de Julietbende. Toen speelden ze zelf voor arrestatieteam. Gingen ze in politieuniform op criminelen af om ze te beroven.

Politiekogel

Wordt hij nu ook zo gepakt? Hij duikt terug zijn auto in, volgens de politie om naar een wapen te grijpen. Dan hoort P. een schot. Een politiekogel boort zich door zijn bil, door zijn anus, vlak langs zijn 'klokkenspel' zijn been in. In zijn cel zit hij urenlang achter zijn laptop. P. koestert steeds meer hoop op een doorbraak en heeft niet de minsten voor zich weten te winnen. Strafpleiter Geert Jan Knoops heeft P.'s zaak in onderzoek genomen. Hij pleit voor nieuw dna-onderzoek om tot een herzieningsprocedure te komen. Daarnaast zijn VU-studenten verbonden aan het project Gerede Twijfel met de moordzaak bezig.

Hoofdvraag is: kan het dna op het wapen toch van een ander zijn? Het rare is dat P.'s dna ook al was aangetroffen op een touw dat bij een woningoverval in Bloemendaal was gebruikt. De politie stond voor een raadsel. P. zat ten tijde van die overval namelijk in alle beperkingen vast. Een verklaring daarvoor is er nog steeds niet. Of de vragen worden beantwoord, is de vraag. Zo is het wapen waarmee 't Hooft is omgebracht, vernietigd. En om herziening te krijgen, moet P. met nieuw bewijs komen.

Op die vijf vierkante meter in Rotterdam vecht hij daarvoor, met als enig gezelschap zijn valkparkiet.