Cyberaanvallers zaten al maanden in gehackte systemen

Eset analyseerde alle updates van MEDoc, het boekhoudprogramma waarmee de zogenaamde Petya-aanval verliep. Daaruit blijkt dat aanvallers in april zich al in het programma wisten te nestelen door een 'achterdeur' in de software te maken. Daardoor zouden zij al wachtwoorden kunnen stelen en computers overnemen die MEDoc gebruikten. Of dat daadwerkelijk is gebeurd, is niet bekend. De serves van MEDoc zijn vandaag in beslag genomen door de Oekraïense politie.