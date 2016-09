Cybercriminelen vormen steeds grotere bedreiging

De cybercriminelen investeren steeds grotere bedragen in ,,digitale aanvalsmethoden", valt te lezen in het rapport. Dijkhoff vindt de bevindingen zorgelijk. ,,Deze ontwikkelingen hebben consequenties voor heel Nederland", zegt hij.



Zo maken Nederlandse bedrijven en burgers steeds vaker mee dat hun computer wordt gegijzeld door ransomware, waarbij betaald moet worden om computers of netwerken weer aan de praat te krijgen. In het rapport staat: ,,Ransomware is uitgegroeid tot een middel bij uitstek voor beroepscriminelen om geld mee te verdienen."



Geld en kostbare informatie

Ook worden bedrijven steeds vaker bespioneerd door buitenlandse inlichtingendiensten. De Nederlandse inlichtingendiensten hebben ontdekt dat er wordt gespioneerd in de defensie-industrie en andere belangrijke sectoren van de economie. Dat is slecht voor de concurrentiepositie van Nederland.



Daarnaast zouden er afgelopen zomer verschillende grote aanvallen zijn uitgevoerd op netwerken in Nederland. Op die manier wilden criminelen geld en kostbare informatie stelen.



Om Nederland beter te wapenen tegen cybercriminelen, wil Dijkhoff geld steken in ,,digitale dijkbewaking". Hij denkt dat er meer aan voorlichting moet worden gedaan via campagnes zoals Alert Online. ,,Digitale veiligheid helpt bij het functioneren van de samenleving", zegt de staatssecretaris.