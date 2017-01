Cynthia verloor vogels door pan Albert Heijn: Mijn kindjes zijn dood

Vogels, zo legt de dierenarts uit Dodewaard uit, zijn heel gevoelige beesten met een veel efficiënter longsysteem dan zoogdieren. Dampen die vrijkomen als pannen met een antiaanbaklaag voor het eerst worden verhit, zijn levensgevaarlijk voor vogels. Klaver: ,,Die moet je ook niet in de keuken laten komen als je bijvoorbeeld gaat steengrillen. Zet de vogels dan even bij de buren neer.’’



Ook bij de Albert Heijn zijn ze goed geschrokken van het overlijden van de vogels. Ze hebben inmiddels nog een andere klant bij wie hetzelfde is gebeurd. ,,We onderzoeken samen met de leverancier hoe dit is gekomen’’, vertelt AH-woordvoerder Els van Dijk. ,,Het is natuurlijk verdrietig voor deze mensen en we hebben al contact met hen gehad hierover. Maar we willen wel benadrukken dat bij normaal gebruik van de pannen er absoluut geen gevaar is voor mens of dier.’’