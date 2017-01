Cynthia waarschuwt: AH-pannen kosten meer vogeltjes het leven

,,Ik wil andere mensen meegeven dat ze moeten uitkijken met het gebruik van pannen met een anti-aanbaklaag’’, vertelt de aangeslagen Harms. Ze is kapot van de plotse dood van haar gevederde vriendjes die ze liefkozend ‘haar kindertjes’ noemt. ,,De vogels woonden sinds een jaar bij ons en we hebben zoveel gezelligheid aan ze gehad. Ze vlogen de hele dag door de woonkamer. Mijn man heeft zelfs een boom voor ze gemaakt waar ze lekker in konden zitten.’’



Van die boom, versierd met speeltjes en een mandje om in te rusten, hebben Jane-Jane en Olaf maar kort kunnen genieten. ,,Maandag was ik een restje zuurkool aan het opbakken in de nieuwe koekenpan die we met de spaaractie van de Albert Heijn hebben gekocht, toen ik merkte dat mijn ogen begonnen te prikken. Ik zei nog tegen mijn man: ‘Zet die afzuigkap eens wat hoger’ en daarna gingen we eten.’’ Tijdens het diner worden Harms en haar echtgenoot opgeschrikt door twee harde klappen. Als ze gaan kijken, vinden ze hun twee parkietjes op de grond. Morsdood.