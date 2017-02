D66 belooft onderwijs 4,5 miljard: conciërges en kleine klassen

Pechtold denkt dat dit op termijn het lerarentekort kan ondervangen. ,,De meeste leraren klagen niet als eerste over hun salaris, maar over te weinig tijd en ruimte voor hun beroep. Als we het vak aantrekkelijk maken, gaat dat effect geven.'' De D66-leider ziet een groeiende tweedeling in het onderwijs tussen kinderen uit welvarende gezinnen en die uit minder vermogende. ,,Het is bijna overerfelijk. Als je in het verkeerde postcodegebied geboren wordt, sta je al achter. Hebben je ouders een taalachterstand, dan hebben hun kinderen helemaal een probleem. Daarom willen we voorschoolse lessen en 'maatwerk' voor achterstandsleerlingen én toptalenten. Er wordt nu gewoon te weinig gedaan.''