D66 probeert alsnog donorplan te redden

Nu wil D66 alleen nog maar registreren dat een zwijgende persoon 'geen bezwaar' heeft aangetekend tegen donatie. Aan het sterfbed zal de arts nog steeds met de familie de knoop doorhakken.



Dit voorjaar zorgde het originele plan - automatische registratie - voor een verhitte politieke en maatschappelijke discussie. Na veel wikken en wegen maakte het CDA een Kamermeerderheid compleet, die het D66-voorstel niet steunt. Tegenstanders vinden dat ieders recht om zelf te beslissen over zijn of haar lichaam, belangrijker is dan compassie met de zieke medemens die smacht naar een donororgaan.



150 levens

Als de wet niet wordt aangepast, blijft gelden: je bent pas donor als je dat zelf regelt. De overheid dwingt niemand en beveelt donatie louter aan via grote campagnes. Dat vindt Dijkstra (D66) ruim onvoldoende. Het huidige systeem levert niet genoeg organen op en zou volgens haar 150 levens per jaar kosten.



,,Wij willen dus actieve registratie invoeren, maar komen nu meerdere fracties tegemoet in hun bezwaren. We zien een systeem voor ons dat goed vergelijkbaar is met dat in Wales en daar levert het meer organen op'', aldus Dijkstra.



Het is volgens Haagse bronnen onwaarschijnlijk dat het afgezwakte D66-voorstel straks wél een parlementaire meerderheid haalt. ,,Het CDA zegt 'de wijzigingen te zullen bestuderen', de liberalen laten weten: ,,Als je wacht op een nieuwe nier, een lever of een ander orgaan is iedere dag die je moet wachten een dag te veel. De VVD zoekt steeds de balans tussen het grote belang van orgaandonatie en het recht op zelfbeschikking.''



Paspoort

In het gewijzigde voorstel wordt ook aan andere wensen van partijen tegemoetgekomen. Zo moeten volwassenen bij de aanvraag van een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs standaard informatie ontvangen over donorregistratie. De Tweede Kamer praat donderdag verder over het D66-plan.