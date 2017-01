Daan en Anna populairste kindernamen van 2016

Met 681 keer prijkt Daan bovenaan de lijst met jongensnamen en stoot daarmee Liam van de troon. Die laatste naam werd het afgelopen jaar wel nog 532 keer gegeven. Met 665 keer wint Anna nipt van Emma en Tess, die allebei 664 keer werden gekozen. Emma was in 2015 nog de winnaar bij de meisjes.



Onderaan de lijst vinden we bijzondere namen die slechts één keer gegeven werden, zoals 6D, Baas en Farahilde. Ook blijkt er een groot verschil te zijn per provincie. Zo kozen Groningers het afgelopen jaar het vaakst voor Jesse en Sophie, terwijl Limburgers hun kinderen het vaakst Finn en Emma noemden.