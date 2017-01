Dag na drama is verdriet op Stedelijk Gymnasium nog voelbaar

De sfeer op het schoolplein, waar de jongeren elkaar en hun ouders niet veel later in de armen vallen, is er een van verbijstering en verdriet. ,,Hoe erg moet het met je zijn als je besluit om dit te doen op deze plek, waar zoveel leerlingen zijn?" verwoordt een moeder een van de veelgehoorde vragen.



Over meneer Oltmans, die al zo'n tien jaar aan de school verbonden was, klinken mooie woorden. ,,Hij was een hele lieve leraar." En: ,,Als je als laatste de klas uitliep dan vroeg hij altijd hoe het met je ging. Hij was echt geïnteresseerd in jou."



Een vader noemt hem 'ontzettend hartelijk, geïnspireerd en betrokken'. Vorig jaar was de wiskundedocent een tijdje uit de running, zeggen meerdere leerlingen. ,,Een burn-out." Een vader spreekt de hoop uit dat de kinderen elkaar tot steun kunnen zijn. ,,Kinderen zijn soms verrassend veerkrachtig", denkt hij.