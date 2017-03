Dag sneeuwklokje, hallo krokus!

Grasmaaier naar de smid, overall aan en schep in de aanslag. Tuinexpert Romke van de Kaa (71) uit Dieren had gisteren rond het middaguur de platte en krulpeterselie al in de versgespitte grond staan. Maar loop niet té hard van stapel, waarschuwt de deskundige.

Volledig scherm Tuinexpert Romke van de Kaa. © Koen Verheijden Een paar zonnestralen en er schiet van alles uit het gazon?



,,Ja! Krokussen, narcissen en lenterozen knállen uit de grond terwijl het sneeuwklokje langzaam afscheid neemt. En als je dan ook nog de citroenvlinder, kleine vos en dagpauwoog rond ziet fladderen: dan weet je zeker dat de lente is begonnen!”



Werk aan de winkel?!



,,Niets moet in de tuin! Ga vooral lekker zitten en geniet van het zonnetje. De winter is lang en koud geweest. Maar als je wil, is er natuurlijk altijd wel wat te doen. Als je vorig najaar vergeten bent om bollen te planten, koop je er zo een paar in een pot en zet ze in de grond. Verder is dit de ideale tijd om vaste planten te verplaatsen: zo lang ze nog niet uitgelopen zijn is verhuizen makkelijk.”



En het gazon?



,,Haal het mos eruit en zaai de kale plekken opnieuw in, eventueel wat kalk erover. Maar je kunt het ook lekker niet doen, ik ben niet van zo’n nette grasmat. Vind mos eigenlijk mooier dan gras.”

Waar legt u de nadruk op dit weekend?

,,De moestuin? Dit is de ideale tijd voor het zaaien van tuinbonen, selderij, spinazie, rucola, bietjes, vroege sla en wortelen. Handig om even de grond goed om te spitten: dan groeit het beter. Denk ook aan kruiden als peterselie, misschien heb je net nog zo’n plantje van de supermarkt. Ziet er lullig uit als ie ‘op’ is, maar niet weggooien! Gewoon de grond in!”

Maar overleven die planten de koude nachten wel?

,,Ja, deze soorten wel, maar waag je niet aan tropische groenten als de sperzieboon. Die legt het loodje als het onder nul komt. Basilicum is ook geen goed plan: als je wacht tot juni zit je goed: heb je de hele zomer voldoende voor verse pesto!”

Wat moeten we nog meer ábsoluut niet doen dit weekend?

,,Kuipplanten in potten van binnen naar buiten halen. Het is hartstikke verleidelijk, want die citrusboompjes staan er in de kamer verdrietig bij. Mijn mandarijn ziet ook een beetje pips en wil zo graag de zon in, maar een nachtvorst wordt hem fataal. Dus nog even geduld…”

Voorjaarsschoonmaak, dus lekker snoeien?

,,Nee, dat had eigenlijk al gebeurd moeten zijn. De Forsythia - een struik met gele bloemetjes die bijna iedereen in zijn tuin heeft staan - kun je nu beter met rust laten: anders snoei je alle knoppen eraf.”

En voor wie trek heeft in iets nieuws: zijn er eigenlijk ook originelere voorjaarsplanten te vinden?

,,De bekende planten komen in vele soorten: zo is er de boeren krokus en denk ook eens aan de iris, in allerlei tinten. Irissen groeien overigens verbazingwekkend goed in het grind, net als in zuidelijke landen op de rotsen. Maar minder bekend: het Maarts viooltje is prachtig, en de gele adonis. Misschien even zoeken in het tuincentrum, maar zeker de moeite waard.”