Dapper dat Koen ons wil herinneren aan veroorzaken dodelijk ongeval

Onderwijzers geven niet op: hardere acties na zomervakantie

13 juli Leraren in het basisonderwijs zijn hardere acties aan het voorbereiden om de politiek onder druk te zetten. ,,Dat zal vrij snel na de vakantie gebeuren, de concrete invulling daarvan houden we nog even geheim'', zegt de Amsterdamse leraar Thijs Roovers namens de belangengroep PO in Actie.