,,Ze was verdrietig en teleurgesteld. Inmiddels is ze alweer jaren gelukkig getrouwd en is het contact tussen ons goed."



En je omgeving?

,,Veel van mijn vrienden vermoedden het al. Mijn ouders hadden er meer moeite mee. Die moesten nogal wennen aan het nieuwe plaatje. Erover praten hebben we nooit gedaan, dat is niet gebruikelijk in het gezin waar ik uit kom. Praktisch gezien staan mijn ouders altijd voor me klaar, maar over onze gevoelens hebben we het bijna nooit. Meer over koetjes en kalfjes. Maar ze zien wel dat ik gelukkig ben in mijn huidige relatie met Rob. Met hem ben ik nu vier jaar samen."



Juist omdat je zo moeilijk over je gevoelens kunt praten, heb je je aangemeld voor het jaarprogramma van David en Arjan.

,,Ik zou me graag meer willen durven blootgeven. Dat ik zo gesloten ben, voel ik als een blokkade. Rob probeert me daar wel bij te helpen, die is een stuk opener dan ik, maar dan nog vind ik het lastig om te vertellen wat er in me omgaat. Ik blijf altijd in algemene bewoordingen hangen, vind het moeilijk de diepte in te gaan. Omdat ik dat van huis uit niet heb meegekregen, maar ook omdat ik bang ben voor de reacties van de ander. Wat zal hij of zij wel niet van me denken?"