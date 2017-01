'Dat strenge zit in mijn genen'

,,Het is best ingewikkeld. In Nederland ben ik bekend, waardoor ik een soort trofee op iemands cv ben. Er komen veel jonge mannen op me af. Te jong. Dan zeg ik: hoe oud ben je eigenlijk? Antwoorden ze: 21, 22. Knulletjes. Ik ben 35. Denken ze: leuk om een keer een lekkere milf te hebben gehad? Draait het alleen om seks? Ik weet niet wat je gedachtegang is als je als 21-jarige achter een vrouw van 35 aanzit. Ik ben er een beetje klaar mee. Een relatie aangaan is ook moeilijk vanwege mijn totaalpakket: ik heb twee kinderen van twee verschillende mannen. Laatst was ik op een fitnessbeurs toen een man mij aansprak. Op het moment dat mijn bagage ter sprake kwam, werd hij steeds stiller. Kinderen? Hij dacht eerst dat ik een dochter van twee had. Toen ik zei dat ze 16 is, ze ook een broer van 8 heeft met een andere vader, zag ik hem denken: wat is dit voor chick? Hij was echt in shock. Ik hoorde gelijk niks meer van hem. Maar dat hoeft ook niet. Ik wil rust. Vooral in mijn hoofd. Want door alle drukte vind ik het moeilijk om in het nu te leven. Ik denk constant: ik moet nog 100 mails beantwoorden, die afspraken plannen, dat regelen voor mijn nieuwe boek. Daardoor geniet ik te weinig van het nu. Ik heb daarom een ayahuasca-ceremonie gedaan, een zielenreis met een hallucinerend drankje. Maar waar anderen snel mooie dingen zagen, voelde ik aanvankelijk niets. Waarschijnlijk omdat ik te veel bezig was met: hoe houd ik de controle, wat gebeurt er? Pas na een driedubbele dosis kwam ik in een emotionele rollercoaster terecht. Ik werd ook megaziek. Lag twee uur te braken.



,,Wat ik heb geleerd is dat ik iets meer moet loslaten. Dat probeer ik door te mediteren, meer tijd voor mijn kinderen te nemen en soms een paar uur niet in mijn mail te kijken. Maar het zal altijd moeilijk voor mij blijven om mezelf compleet over te geven.''