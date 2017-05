De aap is los! Na 10 jaar nog steeds achtervolgd door Bokito

De bruiloft is in volle gang, de taart is net gearriveerd. De bruid, Colinda Cornelisse, heeft wel in de gaten dat er iets aan de hand is – een paar mensen kijken bezorgd, haar vader ziet wat bleekjes. ,,Er was een aap ontsnapt, zei iemand,’’ zegt Colinda tien jaar na dato. ,,Ik dacht: een aapje, het zal wel. Kom maar op met die taart!’’



Maar een paar minuten later stormen politieagenten de Sterrenzaal van diergaarde Blijdorp binnen. Iedereen moet weg, roepen ze, en wel meteen. Colinda protesteert. ,,Ik zei: ‘Ik dacht het niet, m’n taart is er net!’ Toen mochten we blijven en hebben ze de deuren op slot gedaan. Maar een echt feest was het natuurlijk niet meer. Die aap had het verpest.’’



Tien jaar geleden is het nu, en het verhaal is bekend: Bokito, de 10-jarige Rotterdamse gorilla, ontsnapt op die 18de mei uit zijn verblijf, uitgerekend op de 150ste verjaardag van de dierentuin. Het beest geeft tientallen gasten de schrik van hun leven, brengt een vrouw ernstige verwondingen toe en brengt Blijdorp in ernstige verlegenheid. Maar hoe verging het de hoofdrolspelers daarna? Wat was de impact van de ontsnapping, die op die dag in mei 2007 even wereldnieuws was?