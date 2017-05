De geldzucht van Obama

Voor degenen die nog een sprankje hoop in de Amerikaanse politiek hadden , zijn het bittere tijden. Via Fox Business lekte uit dat oud-president Barack Obama bijna 400.000 euro opstrijkt om een lezing te geven tijdens een lunch van investeringsbank Cantor Fitzgerald.

En dat hij dat laatste doet, is precies wat hem weer gewoon maakt, terwijl een heleboel mensen – verspreid over de hele wereld – juist dachten dat Obama een uitzondering vormde op alle regenten die zij eerder voorbij hadden zien komen. We zien dat Obama aan een herkenbare kwaal lijdt: eenmaal uit het politieke domein gaat hij zich heel anders gedragen. Alsof er een houdbaarheidsdatum voor idealen bestaat.

De vergelijking gaat misschien een beetje mank, maar in Nederland zagen we dat Dries van Agt zich de afgelopen jaren ineens ontpopte als snoeiharde activist. Als ik hem nu hoor praten, kan ik me niet voorstellen dat hij vlak voor mijn geboorte premier van dit land was.