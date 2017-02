De Republiek Amsterdam. Het klinkt als een hippe eettent waar je volgens een geheel nieuw eetconcept liggend op loungebanken onbeperkt spareribs moet eten, of geheel vegan de complete moestuin van de kok door je eten geprakt krijgt, maar het is een proefballonnetje van de Amsterdamse D66-wethouders Ollongren en Kukenheim. Als op 15 maart de PVV de grootste wordt, dan zal Amsterdam niet aarzelen zich af te zetten tegen die overmacht. Ollongren zei het zelf: 'Wat mij betreft geldt dan ook: de komst van Wilders als premier of minister mag dan nog nooit zo dichtbij zijn geweest, dat geldt dan ook voor de oprichting van de Republiek Amsterdam.'

Grootspraak

En zo schetsen ze een prachtig beeld van Amsterdam, waarin onze hoofdstedelingen gebroederlijk naast elkaar staan, vechtend tegen vreemdelingenhaat en intolerantie. De PVV-stemmer, dat is de ander. Die woont ergens ver weg, in een provinciestad die lang zo cool niet is als het mondaine, ruimhartige Amsterdam. Terwijl bij de Provinciale Statenverkiezingen in 2015 de PVV nog de grootste was in stadsdeel Noord.