De gruwelijke waarheid over opa Gerrit als proefkonijn

Met het zwijgen kwamen de vragen. Gerrit had verschillende overlijdensdata, hoe zat dat? Was hij echt aan een hartziekte overleden, zoals het Rode Kruis op gezag van de Duitsers meldde? En hoe erg was het geweest in Neuengamme?



Jeanine Doeve, de jongste kleindochter, zocht twee jaar geleden antwoorden op haar vragen over opa Gerrit. En kreeg rillingen toen ze in Duitsland de waarheid over haar communistische grootvader vond. ,,Toen zakte even de grond onder mijn voeten vandaan, maar het geeft rust om te weten hoe het echt is gegaan.''



De nazi's hielden haar opa, net als zijn plaatsgenoot Arend Jan Brinks, waarschijnlijk vanaf najaar 1941 gevangen in Neuengamme. Het kamp had ook 92 buitenposten, kleinere kampen en gebouwen ver buiten het hoofdkamp, waar mensen werkten. Of erger: waar de nazi's zaken uitvoerden die verborgen moesten blijven. Een kliniek in Bernburg, in voormalig Oost-Duitsland, was een van die duistere buitenkampen. In de kelder van Bernburg werd een van de eerste gaskamers gebouwd. Naast de gaskamer: een crematorium.



Op bezoek in Neuengamme hoort Jeanine Doeve van de kamparchivaris dat opa Gerrit naar Bernburg was vervoerd in de nacht van 18 op 19 juni 1942. Hij was met enkele honderden gevangenen uit Neuengamme aangewezen om de meest effectieve manier van gifgas Zyklon B op te testen. Zyklon B, feitelijk een pesticide, werd vanaf september 1941 al gebruikt om mensen te doden. Vanaf juli 1942 worden in onder meer Auschwitz op veel grotere schaal mensen met Zyklon B vergast.