De invloed van murw geslagen leraren op een kind

Veel juffen en meesters zijn het zat: de werkdruk op basisscholen moet omlaag en de salarissen van de docenten omhoog. Als er niet snel verbetering komt, zullen ze gaan staken, want op deze manier gaat het onderwijs aan kwaliteit inboeten. In het manifest ‘PO (primair onderwijs) in actie’ valt te lezen dat het 5 voor 12 is. Enkele voorbeelden: Het lerarentekort en het ziekteverzuim groeien aanzienlijk, terwijl de aanmeldingen bij de pabo’s juist afnemen. Het vak van leraar wordt kortom steeds minder interessant, vooral door de arbeidsomstandigheden.

Toen ik twintig jaar geleden op een basisschool zat, samen met andere kinderen uit de onderklasse, was ons lot min of meer bezegeld: we waren druk, kwamen uit een weinig ontwikkeld nest en moesten daarom allemaal naar een (i)vbo.



Een jongen uit Spanje kon hele schilderijen van Salvador Dalí natekenen, maar dat talent werd niet herkend – hij moest iets technisch doen. Van hem weet ik dat-ie recent veroordeeld is voor drugshandel en tegenwoordig aan het slampampen is.



Ik zal ook nooit vergeten dat ik op een dag een gevoelige tekst had geschreven en die na lang aarzelen aan de meester overhandigde, in de hoop dat hij er feedback op zou geven. Er kwam een maand lang geen antwoord. Toen ik na die periode informeerde, vertelde hij licht gepikeerd dat-ie gewoon heel druk was.



Een week later kreeg ik wel antwoord: ik kon maar beter een vak leren, net als de rest in de klas. In mijn geval was het ongeloof van de docent een belangrijke drijfveer om het tegendeel te bewijzen. Maar het zou natuurlijk veel mooier zijn als leerkrachten zoveel mogelijk tijd en energie in de kinderen konden steken. En daarom moeten wij onze onderwijzers koesteren.