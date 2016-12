De kanker is terug, maar Anne Marie gaat winnen van de tabaksmaffia

Ze is zo strijdlustig als hoort bij een kruistocht. Maar of de duivel ermee speelt, 'haar' kanker bleek anderhalve maand geleden resistent geworden tegen haar medicatie. Alsof de tabaksindustrie een doodseskader op haar afstuurt.



Snel

Van Veen: ,,Ik ben al een keer genezen via experimentele medicatie. En nu zit ik in een soortgelijk traject. Het is hopen dat de medicatie aanslaat. En anders hebben mijn artsen nog wat anders op de plank liggen. En wie weet wat er nog meer wordt ontwikkeld, het gaat allemaal snel. Maar ik ben ook wel zo realistisch om te beseffen dat als er geen medicijnen meer zijn, ik gewoon doodga. Al ga ik daar niet vanuit. Komend voorjaar beslist het Openbaar Ministerie of het daadwerkelijk de tabaksindustrie gaat vervolgen na onze aangifte. De hele zaak kan jaren gaan duren, maar ik weet echt zeker dat ik er tot het eind bij ga zijn.''



En dat ze gaat winnen. Anne Marie: ,,We hebben op drie punten aangifte gedaan, maar vooral met 'valsheid in geschrifte' hebben we de meeste kans de industrie een klap toe te brengen. Dat gaat over die beroemde sjoemelsigaret, hè. In een sigaret zitten kleine gaatjes. Daardoor krijg je volgens de tabaksindustrie minder schadelijke stoffen binnen. Maar daarbij wordt geen rekening gehouden met het feit dat je met je vingers en je lippen een deel van die gaatjes afstopt. De echte hoeveelheid teer enzo die je binnenkrijgt is dus veel groter.''



Rookmachines

Anne Maries advocaat, de ervaren strafpleiter Bénédicte Ficq, legt uit: ,,De waarden die in tests worden gemeten door rookmachines, komen niet overeen met de echte waarden in de sigaret. Je krijgt in werkelijkheid twee keer meer schadelijke stoffen binnen. Door die onjuiste waarden jarenlang op pakjes gepresenteerd te hebben als reële waarden, hebben ze valsheid in geschrifte gepleegd.''



Voor Anne Marie wordt 2017 een dubbel zo spanndend jaar: overwint ze kanker, slaan de medicijnen aan? En brengt ze de tabaksindustrie op de knieën? Zelf weet ze de antwoorden al: ,,Ik weet zeker dat we hiermee geschiedenis gaan schrijven. En ik zal daarbij zijn. De tabaksindustrie begint hem al te knijpen.''