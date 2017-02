'De Kijvelanden is een kruitvat'

,,Er is makkelijk aan drugs te komen. En anders wordt ritalin opgespaard om te snuiven, dat is net zo goed als coke''.



Dat zegt een ex-gedetineerde die met de verdachte Michel T. in de kliniek heeft gezeten. ,,Hij moest medicatie hebben, maar nam het soms niet in zonder dat het personeel er van wist of daar tegen optrad. We zaten op een afdeling met veertien kerels. Die kan je met twee man personeel niet voortdurend in de gaten houden. Bovendien wordt de afdeling niet vaak gecontroleerd op de aanwezigheid van drugs of gevaarlijke voorwerpen.''



Een medewerkster verzucht: ,,Het is elke dag weer afwachten wat je aantreft. Met een beetje geluk sta je met z'n drieën tegenover een groep van tien. Als er niks geks gebeurt, is dat net voldoende. Maar drie man is echt een luxe tegenwoordig. Twee komt vaker voor.''



Een andere grief: de administratie. ,,Echt alles wat je doet, moet worden gedocumenteerd. Ik ben dit vak ingegaan om patiënten te helpen, niet om velletjes vol te typen. Dat gaat ten koste van de tijd die je aan patiënten kan besteden.''



Onhanteerbaar

Volgens een patiënte, die enkele jaren in de kliniek zat en nu onder een soepeler regime valt, is het een koud kunstje om aan drugs te komen. ,,Altijd is er wel iemand die wat heeft. Het personeel staat dit oogluikend toe, bang als ze zijn dat de patiënten zonder hun shot nog onhanteerbaarder zijn. En heb je geen drugs, dan neem je een tijd je pillen niet. Controle op inname is er amper. Er wordt een voorraad opgebouwd en in één keer genomen om high te worden. Soms gaan patiënten daardoor met elkaar op de vuist.''



,,Van beveiliging kun je eigenlijk niet spreken'', stelt een personeelslid dat alleen anoniem wil reageren. ,,Gedetineerden zijn bij een activiteit alleen met hun begeleiders, zonder dat er een beveiliger bij is. Drugs? Die worden gewoon op het terrein bij een dealer gekocht. Als het spul eenmaal binnen is, weet je nooit waar het blijft, wie het neemt en wat het teweeg kan brengen. Het leidt tot intimidatie en bedreiging van personeel. Het is hier een kruitvat. Elk moment kan het tot ontploffing komen.''