'De kinderen zijn jonger, het misbruik heftiger'

Meer, ingewikkelder en heftiger. Met die drie woorden omschrijft politiecommissaris Peter Reijnders de stroom van kinderporno waar zijn team elke dag mee wordt geconfronteerd. ,,In de beginjaren zagen we vooral kinderen van 13 of 14 jaar. Nu kijken we niet meer op van beelden waarop een baby wordt misbruikt. De leeftijd wordt jonger, het misbruik heftiger. Daders willen steeds unieker materiaal.”



Politiecommissarissen Peter Reijnders en Ben van Mierlo leiden het programma Kinderporno en Kindersekstoerisme van de Nationale Politie. Met elf teams van in totaal 150 politiemensen zoeken ze elke dag naar de makers en verspreiders van kinderporno. ,,We moeten keuzes maken, in de massa’s van zaken proberen we de juiste eruit te pikken”, zegt Reijnders.



De meeste meldingen die zij binnenkrijgen, zijn afkomstig van het Amerikaanse National Center for Missing and Exploited Children. Grote internetbedrijven als Facebook, Google en Instagram melden kinderporno bij dat centrum aan. De Amerikanen sturen die tips vervolgens door naar Nederland.