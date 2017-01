De mannenknuffel is lang zo gek nog niet

De knuffel tussen Rutte en Van der Steur is bijzonder te noemen, want zo vaak knuffelen mannelijke collega's niet. Een derde van de collega's raakt elkaar zelfs nooit aan, blijkt uit onderzoek van Psychologie Magazine. De zogenoemde manhug is de laatste jaren wel onmiskenbaar aan populariteit aan het winnen. Dat is vooral terug te zien in de sport. Bekijk een gemiddelde voetbalwedstrijd en de knuffelende mannen springen je werkelijk tegemoet.

De knuffel tussen Rutte en Van der Steur is, in tegenstelling tot de voetbalknuffels, vooral bedoeld als troostknuffel. Het is een bemoedigende omhelzing. Een bijzondere ook, omdat zoiets tien jaar geleden in de politiek nooit gebeurd zou zijn, meent lichaamstaalexpert Frank van Marwijk. ,,De knuffel was in deze setting helemaal niet raar", vindt hij. ,,Het had er veel te koel uitgezien als Rutte Van der Steur een hand had gegeven. Dat past niet bij zijn persoon. Rutte is een aanrakelijk persoon. Daarnaast was Van der Steur zeer geëmotioneerd na afloop van het debat, hoewel hij dit niet liet blijken. Die emotie toont ook in de knuffel, en in de foto. De knuffel zag er dan misschien wat ongemakkelijk uit, hij was wél gemeend. En niet in scene gezet, daar ben ik van overtuigd."

Knuffelen tegen de stress

Je vriend of collega eens stevig vastpakken is sowieso geen slecht idee, blijkt uit onderzoek. De geestelijke en lichamelijke voordelen van elkaar aanraken zijn talrijk. Het kan stress en angst verminderen, maar ook pijn en agressie. Baby's die veel aangeraakt worden groeien beter en hebben meer weerstand. Daarnaast maken we tijdens een welgemeende knuffel het 'knuffelhormoon' oxytocine aan. Een hormoon dat er voor zorgt dat we ons aan mensen gaan hechten, en dus meer liefde ervaren.

Quote De perfecte mannenknuffel bevat een klopje. Met het kloppen klop je als het ware de intimiteit weg Frank van Marwijk

Wederzijds contact tussen collega's - zonder seksuele bijbedoelingen - kan daarnaast een positief effect op de werkverhoudingen. Mits goed uitgevoerd, en met wederzijdse toestemming kan het een gevoel van kameraadschap en saamhorigheid opleveren, zo concludeerden Amerikaanse onderzoekers. Dit heeft dan weer effect op de manier waarop wordt samengewerkt. Daarbij moet wel vermeld worden dat de knuffelcultuur in de Verenigde Staten van een heel ander niveau is dan die in Nederland. Waar het in de Verenigde Staten gebruikelijk is om elkaar bijna standaard met een hug te begroeten, houden we het in Nederland vaak bij een afstandelijkere handdruk.

Maar hoe geef je als man een andere man een perfecte mannenknuffel? Het elkaar op de rug kloppen is typerend voor de manhug, en maakt de aanraking vriendschappelijk en niet seksueel. ,,Met het kloppen klop je als het ware de intimiteit weg. Je laat zien dat de aanraking niet seksueel bedoeld is."

De heteroknuffel